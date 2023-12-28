Автомобильная авария произошла в провинции Сакария.

В Турции произошло масштабное ДТП с погибшими, среди пострадавших есть граждане Украины, но угрозы их жизни нет. Об этом УНИАН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"В результате ДТП в турецкой провинции Сакария пострадали двое украинок. Угроз их жизни нет. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь", - отмечается в его комментарии.

В МИД информируют, что Генеральное консульство Украины в Стамбуле оказывает консульскую помощь пострадавшим гражданам, а также взаимодействует с управлением безопасности провинции и командованием жандармерии для выяснения всех обстоятельств аварии.

Как сообщило сегодня издание Anadolu, 10 человек погибли и еще 59 получили ранения в результате аварии с участием 7 транспортных средств на магистральной автодороге в провинции Сакария. Столкнулись три пассажирских автобуса, один грузовик и легковые автомобили. По словам губернатора провинции, вероятно, сначала автомобиль столкнулся с грузовиком, а остальные водители на трассе не успели отреагировать и въехали в них.

Другие трагические случаи с украинцами за рубежом

Как сообщал УНИАН, 3 октября в Венеции в районе Местре туристический автобус с 40 пассажирами упал с эстакады и загорелся. Среди пассажиров были и украинцы.

В СМИ сообщили, что автобус компании La Linea работал на метане. По предварительной версии, он съехал с проезжей части, пробил ограждение и, пролетев около 30 метров, оказался возле железнодорожных путей. Вероятно, автобус задел электропровода и загорелся.

В том ДТП погибли четверо граждан Украины, а еще четверо получили ранения.

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