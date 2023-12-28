С начала войны на Ближнем Востоке Эрдоган погрузился в эмоциональную антиизраильскую риторику.

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ничем не отличается от Адольфа Гитлера. Соответствующее заявление турецкого лидера приводит Reuters.

Эрдоган, который с самого начала израильской операции в Газе критикует Израиль за слишком жестокие методы, в среду разразился новой порцией обвинений. Он пообещал предоставить убежище в Турции западным ученым, которые "подвергаются преследованиям" в Европе за критику действий Израиля.

При этом турецкий президент назвал западные страны, поддерживающие Израиль, соучастниками "военных преступлений", а действия ЦАХАЛа в Газе он сравнил с действиями нацистов во время Холокоста.

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"Раньше они плохо говорили о Гитлере. А чем вы отличаетесь от Гитлера? Они заставляют нас скучать по Гитлеру. Является ли то, что делает этот Нетаньяху меньше, чем то, что делал Гитлер? Нет. Он богаче Гитлера, он получает поддержку Запада. Из США поступает разная поддержка. И что они сделали со всей этой поддержкой? Они убили более 20 тысяч жителей Газы", – сказал Эрдоган.

Израильский премьер Нетаньяху не остался в стороне и ответил, что турецкий президент точно не имеет права критиковать Израиль.

"Эрдоган, совершающий геноцид против курдов, который является мировым рекордсменом по тюремному заключению журналистов, выступающих против его правления, является последним человеком, который может проповедовать нам мораль", – сказал Нетаньяху.

Позиция Турции в отношении войны в Газе

Как писал УНИАН, в войне в Газе Реджеп Эрдоган встал полностью на сторону ХАМАС. Он неоднократно называл Израиль "террористическим государством", а боевиков ХАМАСа – "борцами сопротивления".

При этом Эрдоган достаточно жестко критиковал Европу за то, что она слишком откровенно сочувствует Израилю после событий 7 октября, когда ХАМАС убил 1300 израильтян и похитил более двухсот заложников.

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