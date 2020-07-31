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В ужасном ДТП с микроавтобусом в оккупированном Крыму погибли восемь человек (фото)

08:45, 31 июля 2020
Происшествия
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ДТП произошло ранним утром / фото Mash

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на так называемое "МВД Крыма".

Как отмечается, микроавтобус Mercedes Sprinter врезался во впереди идущий грузовик.

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"В Белогорском районе на автодороге "Таврида, в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предварительно, уснул за рулем, допустил столкновение со впереди идущим грузовиком. В результате ДТП погибли восемь человек, четыре человека пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка", - сказано в сообщении.

Водитель уснул за рулем / Mash

По информации спасателей, сигнал об аварии поступил в 05:15 по московскому времени. По предварительной информации, двигавшийся в сторону Симферополя микроавтобус с 15 пассажирами врезался в "КамАЗ" с прицепом. На месте работают 35 представителей экстренных служб с привлечением 16 единиц техники.

Погибли восемь человек / Mash

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Крыму перевернулся украинский микроавтобус: пострадали девять человек.

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