В ужасном ДТП с микроавтобусом в оккупированном Крыму погибли восемь человек (фото)

По предварительной информации, водитель маршрутки уснул за рулем.

В оккупированном Крыму в результате дорожной аварии погибли восемь человек.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на так называемое "МВД Крыма".

Как отмечается, микроавтобус Mercedes Sprinter врезался во впереди идущий грузовик.

Читайте такжеВ Одессе полностью разбился автомобиль патрульных (фото)

"В Белогорском районе на автодороге "Таврида, в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предварительно, уснул за рулем, допустил столкновение со впереди идущим грузовиком. В результате ДТП погибли восемь человек, четыре человека пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка", - сказано в сообщении.

По информации спасателей, сигнал об аварии поступил в 05:15 по московскому времени. По предварительной информации, двигавшийся в сторону Симферополя микроавтобус с 15 пассажирами врезался в "КамАЗ" с прицепом. На месте работают 35 представителей экстренных служб с привлечением 16 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Крыму перевернулся украинский микроавтобус: пострадали девять человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram