В оккупированном Крыму перевернулся украинский микроавтобус: пострадали девять человек

Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся.

В оккупированном Крыму в результате ДТП перевернулся микроавтобус с украинскими номерами. Пострадали девять человек, среди которых трое граждан Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

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"По главной автодороге из Симферополя в сторону Джанкоя двигался автомобиль Mersedes Sprinter, в котором находились девять человек. При выезде со второстепенной дороги на главную автомобиль Daewoo под управлением мужчины 1974 года рождения нарушил правила дорожного движения, не предоставил преимущество в движении автомобилю Sprinter и допустил столкновение. В результате столкновения автомобиль Sprinter перевернулся", - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, а также ехавший вместе с ними ребенок трех лет. Кроме того, травмы получили водитель и пять пассажиров Mersedes Sprinter.

Как сообщил ТАСС источник в "экстренных службах" полуострова, автобус был с украинскими номерами и следовал с пассажирами в Украину, его водитель - гражданин Украины.

Как сообщил «глава администрации Красногвардейского района» Василий Грабован, трое из девяти пострадавших являются гражданами Украины.