Трое погибших и раненые: в полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Киеве (фото)

Автоавария произошла сегодня на Столичном шоссе.

В результате столкновения двух легковых автомобилей на Столичном шоссе в Киеве погибли три человека.

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Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, двое пострадавших госпитализированы, еще одному оказана медицинская помощь на месте происшествия.

ДТП произошло сегодня в 16:40, столкнулись два автомобиля BMW.

В результате ДТП погиб водитель BMW 320D - житель Львовской области, 1990 года рождения, и двое пассажиров этого автомобиля. Еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Им вместе с водителем другого легкового BMW Х7 - жителем Киевской, 1984 года, оказана медицинская помощь.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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