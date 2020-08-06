Под Киевом произошло жуткое ДТП: авто разорвало на куски, водитель погиб (фото, видео)

В результате аварии погиб водитель.

В Обухове под Киевом произошло ДТП, в результате которого автомобиль "Таврия" разорвало на куски.

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Водитель погиб на месте. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Telegram.

"Смертельное ДТП под Киевом: столкнулись несколько автомобилей, разорвало "Таврию", водитель погиб на месте", – говорится в сообщении.

На место страшной аварии прибыли спасатели, правоохранители и медики.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на пересечении улиц Большой Арнаутской и Ришельевской в ночь на 5 августа произошла серьезная авария с участием минимум четырех автомобилей.

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