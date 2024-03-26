Враги надеялись, что их приспешникам удастся нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и топлива для украинских воинов, отметили в Службе безопасности.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и Служба безопасности украинского государства задержала "на горячем" диверсантов Федеральной службы безопасности России, которые пытались взорвать железнодорожную линию в Полтавской области.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, спецслужба предотвратила российскую диверсию на стратегически важном объекте "Укрзализныци". "В результате спецоперации в Полтавской области "на горячем" задержаны два агента ФСБ. Злоумышленники пытались взорвать участок железнодорожной линии, которая соединяет центральные и восточные регионы Украины. Для совершения диверсии они заложили самодельное взрывное устройство вблизи путей и системы электропитания подвижного состава", - рассказали в Службе.

Потом они планировали привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления, но не успели этого сделать, поскольку были задержаны сотрудниками СБУ на месте происшествия.

"В случае совершения подрыва оккупанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и топлива для ВСУ", - пояснили в Службе. Так, у задержанных были изъяты мобильные телефоны, с которых они координировали преступные действия со своим российским куратором - кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Отмечается, что именно он поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак российских оккупантов на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта этого года.

По данным следствия, вражескими приспешниками оказались жители Киевской и Харьковской областей. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

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Как сообщал УНИАН, ранее СБУ задержала предателя, который в первые дни полномасштабного вторжения России корректировал авиаудары по Харькову "в обход" противовоздушной обороны.

Вражеским агентом оказался местный житель, который был завербован российской военной разведкой еще до начала полномасштабного вторжения. Его близкая родственница - одна из командиров российского диверсионно-разведывательного отряда "Ирбис".

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