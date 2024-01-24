Отмечается, что страны НАТО во главе с США прислали Украине оборудования на десятки миллиардов долларов.

Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину реанимировало Североатлантический альянс. Война придала новое значение странам вдоль восточной границы НАТО.

Издание The New York Times пишет, что в 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что НАТО становится "безмозглым", и поставил под сомнение приверженность США Альянсу. После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года НАТО снова приобретает актуальность.

Хотя Альянс напрямую не оказывает военной помощи Украине, страны НАТО во главе с США, крупнейшим донором, прислали оборудования на десятки миллиардов долларов. Все страны-члены НАТО обсуждают вопросы военной помощи Украине на ежемесячных встречах в Рамштайне в Германии. Альянс также помогает координировать запросы Украины на гуманитарную помощь.

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Война также придала новое значение странам вдоль восточной границы НАТО, в частности, странам Балтии и Польше, которая приобрела новое значительное влияние в Альянсе. Президент Польши Анджей Дуда был одним из первых иностранных лидеров, посетивших Киев после начала вторжения, и стал одним из самых решительных его сторонников.

Война между Россией и НАТО - что пишут СМИ

Издание Bild пишет, что в этом году власти РФ могут мобилизовать еще 200 тысяч человек. Согласно секретному документу, весной оккупанты пойдут в наступление и уже к июню отбросят ВСУ.

Такде в июле начнется "скрытая атака" на Запад, которая будет включать кибератаки и другие формы гибридной войны в странах Балтии, а также столкновения и начало крупных учений на территории РФ и Беларуси.

В октябре может произойти обострение из-за переброски войск и вооружения в Калининград, а уже в декабре в районе "Сувальского коридора" создадут конфликт на границе и "беспорядки с многочисленными жертвами".

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