Задержанный в июле сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работал в закрытом подразделении "Д-2", входил в масштабную агентурную сеть врага.

Служба безопасности Украины установила, что задержанный в июле сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работал в закрытом подразделении "Д-2", входил в масштабную агентурную сеть врага. Как сообщает СБУ, кроме сотрудника НАБУ, в агентурную сеть входило еще три человека, разоблачение которых состоялось ранее.

"Все агенты прекрасно разбирались в мерах конспирации, имели допуск к государственной тайне и документам с ограниченным доступом", - отмечается в сообщении.

По материалам дела, преступную деятельность агентов курировал сотрудник 1 службы департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Игорь Егоров. Он начал формировать свою агентурную сеть еще с 2009 года, когда неоднократно посещал Украину в рамках межведомственного взаимодействия между спецслужбами двух стран.

Видео дня

Первым из приспешников Егорова, которого СБУ задержала в 2020 году, был генерал-майор Службы безопасности Валерий Шайтанов. Тогда, по указанию Егорова, Шайтанов планировал ряд терактов на территории Украины, а также убийство известного военного добровольца, собирал и передавал в РФ сведения о проведении тайных операций в районе АТО и тому подобное.

После задержания генерал-майора и тщательного исследования всех имеющихся материалов СБУ установила еще одного агента Егорова - Дмитрия Иванцова - бывшего заместителя руководителя охраны Виктора Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов. Сейчас Иванцов скрывается на временно оккупированном полуострове и является резидентом ФСБ. То есть среди его задач - координация подрывной деятельности других агентов РФ в Украине.

Как отмечают в СБУ, несмотря на большой арсенал конспиративных мероприятий, которые использовала агентурная сеть Егорова-Иванцова, в 2024 году СБУ разоблачила еще одного участника их ячейки. Им оказался военнослужащий Национальной гвардии. Установлено, что этот фигурант несколько лет передавал Иванцову данные об украинских активистах, чиновниках, военнопленных, информацию о последствиях обстрелов на территории Украины и тому подобное.

Впоследствии СБУ установила, что еще один агент Егорова-Иванцова - бывший сотрудник МВД, который на момент задержания оказался действующим сотрудником НАБУ. По материалам дела, этот чиновник Бюро был завербован врагом еще в 2012 году.

"Предоставлять Иванцову нужную информацию он продолжил и после 2014 года, когда соратник Януковича открыто перешел на сторону врага. Это подтверждается, в частности, законспирированной перепиской, которую фигуранты возобновили буквально через три дня после фейкового референдума о "присоединении" Крыма к РФ", информирует СБУ.

Согласно материалам дела, действующему сотруднику НАБУ инкриминируется, что он совершил более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича.

Среди прочего, "крот" собирал для ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал вербовочные мероприятия и специальные информационные операции. Чтобы получить персональную информацию о потенциальных "целях", фигурант использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины.

После основательного документирования преступлений "крота", СБУ и ОГП задержали его. У него изъят телефон и компьютерная техника, которые он использовал для контактов с куратором.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Отмечается, что другой агент сети Егорова-Иванцова - Шайтанов уже получил тюремный срок в виде 12 лет за решеткой. Чиновник Нацгвардии сейчас находится под стражей.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора продолжается.

В СБУ отмечают, что данное уголовное производство касается отдельного сотрудника антикоррупционного Бюро и не имеет отношения к эффективной работе НАБУ как государственного учреждения Украины в целом.

Задержание предателей в НАБУ - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 июля Служба безопасности и Офис Генерального прокурора Украины провели совместную спецоперацию "по нейтрализации влияния Кремля" на Национальное антикоррупционное бюро Украины. В течение дня были проведены десятки следственных и процессуальных действий в отношении фигурантов и связанных с ними лиц. После чего стало известно, в чем их подозревают.

Как впоследствии сообщалось, по результатам комплексных мероприятий подозрение получили двое действующих должностных лиц Бюро:

- сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который, по данным следствия, работает в элитном закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы;

- один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, который, по материалам дела, имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ.

Также во время документирования российского влияния на Бюро заочное подозрение получил действующий народный депутат от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко - парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Известно, что 22 июля Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для сотрудника НАБУ Виктора Гусарова - он был взят под стражу. По Магамедрасулову в тот же день СБУ обнародовала новые доказательства его связей с РФ.

Материалы подтверждают, что во время полномасштабной войны он вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с РФ. Речь идет о продаже технической конопли, которую выращивали в Житомирской области. В СБУ напомнили, что чиновнику НАБУ и его отцу сообщено о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Они находятся под стражей.

В то же время эксперт Владимир Бондаренко предполагает, что коноплю в РФ могли использовать для изготовления пороха.

Вас также могут заинтересовать новости: