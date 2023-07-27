Падчерицу он убедил, что ее мама, узнав об "играх", умрет.

В Одесской области мужчина, который насиловал двоих детей, получил 14 лет тюрьмы. Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, мужчина получил срок за изнасилование малолетней падчерицы и сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего пасынка (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 УК Украины).

Установлено, что мужчина проживал в гражданском браке с матерью потерпевших и еще имел с этой женщиной общего ребенка.

"В течение нескольких лет, с 10-летнего возраста своей падчерицы, он систематически совершал действия сексуального характера в отношении нее. Да еще психологически давил на ребенка и приказывал никому не рассказывать, о том, что он творит. Кроме того, будучи навеселе, злоумышленник совершил сексуальное насилие в отношении 14-летнего брата девочки", - рассказали в прокуратуре.

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Фигурант свою вину не признал.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, с 2019 года по апрель 2021 года 30-летний житель Раздельнянского района систематически насиловал свою 10-летнюю падчерицу. Он делал это в разных местах: по месту жительства, в лесополосе, расположенной возле населенного пункта, в других местах.

При этом осужденный, применяя психологическое давление, неоднократно объяснял и подчеркивал в общении с девочкой, что взрослым не нужно рассказывать о так называемых "играх". Свои требования он мотивировал тем, что это - тайна, о которой никто не должен знать. Особенно он акцентировал на том, что ничего не должна знать мать ребенка, поскольку "может тяжело заболеть или даже умереть".

Также установлено, что в начале лета 2020 года, будучи под воздействием алкоголя, фигурант совершил сексуальное насилие над своим 14-летним пасынком, пока тот спал.

Случаи с изнасилованиями в Украине - детали

В городе Белая Церковь произошел ужасный случай-мужчина двое суток насиловал 40-летнюю женщину, а затем порезал ей горло и ударил ножом в живот. По данным полиции, злоумышленник забрал потерпевшую к себе на работу. Женщина умоляла, чтобы тот ее отпустил, спастись ей удалось просто чудом.

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