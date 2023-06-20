Женщине чудом удалось спастись от преступника, который ранее сидел за убийство.

Жуткий случай произошел в Белой Церкви. Там мужчина двое суток насиловал женщину, а потом порезал ей горло и ударил ножом в живот.

Об ужасном преступлении сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов и добавил, что полицейские уже сообщили злоумышленнику о подозрении. "Мерзавец заманил 40-летнюю женщину к себе на работу в Белой Церкви, запугал убийством, совершил сексуальное насилие", - раскрыл подробности Небытов.

Полицейский отметил, что пострадавшая умоляла злоумышленника отпустить ее, но тот, опасаясь разоблачения, ударил ножом женщину в живот, порезал горло и бил ее руками по голове и телу. "Потерпевшей чудом удалось вырваться после двух дней пыток", - отметил Небитов.

Травмированную женщину на улице заметил велопатруль. "Благодаря налаженной коммуникации, патрульные задержали фигуранта и вызвали на место следователей", - уточнил он.

Злоумышленник уже находится в изоляторе временного содержания. Известно, что в прошлом он отбывал наказание за убийство и тяжкие телесные повреждения. Фигуранту грозит до 10 лет за решеткой.

Изнасилование в Украине

Страну время от времени всколыхивают новости об ужасных изнасилованиях. Так, одно из таких преступлений произошло на Прикарпатье. В Косовском районе Ивано-Франковской области 19 июня нашли тело 9-летней девочки, которую накануне объявили в розыск. По данным местных СМИ, перед смертью ребенок был изнасилован. Предполагаемым убийцей и насильником называют родного 34-летнего дядю девочки, который был оперативно задержан.

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