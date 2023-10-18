Один приговорен к пожизненному, двое – по 15 лет получили, а еще двоих – оправдано.

Сегодня Святошинский районный суд Киева огласил приговоры пяти бывшим "беркутовцам" по делу о расстрелах людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Тогда погибли почти 50 человек.

Как сообщает "Суспильне", речь идет о пяти обвиняемых бойцах "Беркута". Среди них: Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и заместитель командира полка Олег Янишевский. На заседании суда были Маринченко и Тамтура, а остальные - в розыске после обмена пленными с Россией в декабре 2019 года. Они сбежали в РФ.

Заместителя командира полка Янишевского суд признал виновным в убийстве людей и назначил ему пожизненное заключение. Также у него забирают все его звания. Аброськина и Зинченко также признаны виновными в убийстве людей и приговорены к 15 годам с лишением всех званий и права занимать должности 3 года.

Двое других "беркутовцев", которые остались в Украине, Тамтура и Маринченко, были оправданы судом. Адвокат Стефан Решко заявил, что на решение по трем подзащитным будут подавать апелляцию.

"В отношении Янишевского - его признали виновным в умышленных убийствах и ему назначили пожизненное наказание. Здесь есть большие вопросы у нас и мы, конечно, в этой части приговор будем апеллировать. Потому что во время судебного разбирательства мы так и не смогли идентифицировать среди многочисленных лиц, которые видели, Янишевского. Но суд пришел к другому выводу, поэтому будем выяснять. И по Аброськину и по Зинченко тоже", — сказал адвокат.

Прокурор Алексей Донской также заявил, что планирует обжалование этого приговора в полном объеме — и в вопросах квалификации и в вопросах по отдельным обвинениям.

"Несколько непонятна логика: если три человека признаны виновными в убийстве, а Маринченко признан виновным в превышении власти и при этом оправдан в убийстве. Та позиция, которую мы доказывали в дебатах и ссылались не на собственные какие-то суждения, а на постановление Верховного суда, которое является обязательным для применения. А в ней четко указано, если есть группа лиц, совершающих преступление, то не столь важно, кто непосредственно совершал убийство, а кто совершал активные или даже пассивные действия. Достаточно того, что это была группа, которая действовала согласованно. Этим все критериям, исходя из тех доказательств, которые есть, полностью соответствуют действия этой спецроты беркутовцев 20 февраля", — заявил Донской.

На оглашении приговора присутствовали родственники погибших участников Революции Достоинства. В частности, Юрий Аксенин — сын Василия Аксенина, который получил пулевое ранение 20 февраля 2014 года и впоследствии скончался в польской больнице. Юрий сообщил, что будет обжаловать решение суда и добиваться пожизненного заключения всем обвиняемым.

Светлана Чаплинская - жена Героя Небесной Сотни Владимира Чаплинского, который погиб на Майдане 20 февраля 2014 года, тоже не удовлетворена решением суда и планирует его обжаловать. Она отметила, что всем должно быть пожизненное, потому что "они все там стреляли".

"У моего мужа пуля прошла насквозь, но в него стреляли, это просто не доказано. Все они там стреляли. и все заслуживают пожизненного", — сказала женщина.

Дела Майдана - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ГБР сообщили 13 октября, что завершили досудебное расследование в отношении шести экс-милиционеров роты специального назначения ПМОП "Беркут", подчиненного управлению МВД в Киеве. По данным следствия, они были исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана.

В частности, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве они выполнили приказ тогдашнего высшего руководства и применили против протестующих табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами. В результате погибли 48 человек и еще 90 - были ранены.

По данным следствия, после этого оружие повредили и скрыли, однако, часть его была найдена и идентифицирована. Отмечается, что шесть бывших милиционеров обвиняются в препятствовании проведению мирных акций протеста, совершении террористического акта, причинении тяжких телесных повреждений, умышленных убийствах и превышении служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий и тому подобное.

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