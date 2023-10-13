Речь идет о расстрелах 20 февраля 2014 года, когда они и другие полицейские убили 48 протестующих и ранили еще 90.

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении шести бывших милиционеров роты специального назначения ПМОП "Беркут", подчиненного управлению МВД в Киеве. По данным следствия, они были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана, сообщили в ГБР.

В частности, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве эти и другие милиционеры спецроты "Беркут" выполнили приказ тогдашнего высшего руководства и применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами. Из-за их действий погибли 48 участников акций протеста и еще 90 получили огнестрельные пулевые ранения.

По данным следствия, после совершения преступления оружие повредили и скрыли, однако, часть его была найдена и идентифицирована. В частности, шесть бывших милиционеров обвиняются в препятствовании проведению мирных акций протеста, совершении террористического акта, причинении тяжких телесных повреждений, умышленных убийствах и превышении служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий и тому подобное.

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Сейчас все обвиняемые скрываются на территории России и стали гражданами РФ. Что касается других 14 милиционеров этого подразделения, также причастных к расстрелам, расследование в настоящее время продолжается и находится на завершающей стадии.

Справка УНИАН. Массовые акции протеста вспыхнули в крупных украинских городах, в том числе и в Киеве, после отказа тогдашнего руководства страны от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года. Они продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, завершились изгнанием из Украины политической верхушки страны и получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.

Крупнейшая ячейка протестных акций возникла на Майдане Независимости в столице и его окрестностях. В результате правоохранители, которые должны были обеспечивать порядок во время акций, применяли к митингующим силы и оружие, к подавлению протеста также были привлечены так называемые титушки.

Больше всего людей погибло в феврале 2014 года во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов - более 100 человек, еще сотни были ранены.

Дела Майдана - последние новости

Недавно следователи Госбюро расследований завершили расследование дела об организации разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года и направили ее в суд. По обвинениям по этому делу будут судить тогдашнее высшее руководство государства, в частности президента, министров обороны и внутренних дел, главу СБУ и тому подобное.

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