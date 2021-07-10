Во Львове на железнодорожной станции "Подзамче" 26-летнюю девушку ударило током. Перед этим львовянка залезла на поезд якобы для того, чтобы сделать селфи.
Об этом сообщили на странице департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Telegram.
Так, происшествие произошло вечером, 9 июля, возле улицы Ковельской.
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В ГУ ГСЧС Львовской области рассказали, что пострадавшую нашли на железнодорожной цистерне, откуда ее сняли спасатели. В частности, к спасательной операции были привлечены девять человек личного состава и две единицы спецтехники.
Девушке удалось выжить, она получила ожоги 70% тела и была госпитализирована в реанимационное отделение 8-й городской клинической больницы.
Отмечается, что ЧП не привело к задержке поездов. Все обстоятельства травмирования женщины устанавливаются.
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