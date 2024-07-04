На этой должности он больше не работает.

Мужчиной, который обругал ветерана ВСУ с протезами Алексея Притулу в ветеринарной клинике Одессы, оказался Вадим Шевеленко - внештатный советник вице-премьера Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. На этой должности он больше не работает.

"Офис вице-премьера понимает общественное возмущение, считает такое поведение неприемлемым, таким, что не соответствует нашим ценностям. Ситуация должна быть решена правовым способом", - говорится в сообщении. Видео дня

Инцидент с одесской ветклиникой

Алексей Притула - ветеран российско-украинской войны. Во время боевых действий на Лиманском направлении в сентябре 2022 года воин получил тяжелое ранение. К сожалению, Алексей потерял обе ноги.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Вадим Шевеленко пришел в ветеринарную клинику Одессы со своей собакой. В кабинете врача-ветерана Алексея Притулы мужчина выругался на него из-за того, что ветеринар не поднялся к собаке, показав свои протезы.

Впоследствии в сети появилось видео разговора Вадима Шевеленко с Алексеем Притулой. Фигурант инцидента извинился за свое поведение и попытался оправдать свои действия тем, что ему показалось, будто ветврач "как-то не так разговаривает". Шевеленко заявил, что якобы не увидел протезов. Полиция составила протокол об админнарушении в отношении Шевеленко.

Вас также могут заинтересовать новости: