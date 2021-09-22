По словам советника руководителя Офиса президента Подоляка, Сергей Шефир был избран объектом покушения, потому что он является ключевым членом команды.

Первый помощник президента Сергей Шефир был выбран объектом покушения, потому что он является ключевым членом команды и близким другом президента Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Шефир был избран, потому что он является ключевым членом команды и близким другом президента. Понятно, что покушение именно на Шефира должно было показать серьезность намерений той или иной пока неизвестной группы, которая хотела создать впечатление негативного влияния на всю команду. И выбрана была цель, чтобы предупредить и запугать команду", - подчеркнул он.

По словам Подоляка, Шефир не пользовался госохраной и ехал на небронированной машине только со своим личным водителем.

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Он также уточнил, что Шефир сейчас чувствует себя нормально и находится в помещении МВД, где дает соответствующие показания.

"Это покушение не по личным мотивам на Шефира. Это покушение на попытку президента сломать систему. Там уже может быть мотивов много", - пояснил он.

Советник руководителя ОП добавил, что никаких конфликтов в команде Зеленского, в частности с участием Шефира, не было и нет.

Обновлено. "Это было спланированное действо, которое имело целью... запугать команду (Зеленского - УНИАН), в принципе, создать впечатление, что в стране неконтролируемая ситуация, и выйти на какие-то другие решения", - подчеркнул он.

Читайте такжеСтреляли из леса: нардеп уточнил, где именно произошло покушение на ШефираПо данным Подоляка, человек, который стрелял, делал это в положении лежа.

На вопрос журналистов, не связано ли нападение на Шефира с законом об олигархах, Подоляк ответил следующим образом: "Зеленский начал трансформацию государства, которое должно быть прозрачным, поэтому я бы не сводил все только к олигархам. Потому что олигархи - это не совсем теневая структура..., но больше на мой взгляд рисков есть по мотивам решений СНБО, которые принимались и по поводу персональных санкций, и в отношении олигархов и их структур, и в отношении криминальных структур, и структур, которые занимаются контрабандой. То есть есть целый большой пласт кланов, по которым уже были нанесены удары".

По мнению советника главы ОП, это покушение могло также быть вызвано "удачной попыткой президента уменьшить влияние политико-финансовых групп, которые имеют отношение к стране, с которой у нас восьмой год идет война".

"То есть есть определенные социальные пласты, которые имеют отношение к политическим или финансово-экономическим группам, которые не заинтересованы в том, чтобы эта трансформация дошла до своего логического завершения", - добавил Подоляк.

Покушение на Шефира: что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 22 сентября, в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В результате обстрела ранен водитель. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания".

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю с лесопосадки было совершено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – Покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Антонина Доломанжи