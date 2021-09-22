С самим Шефиром все в порядке, у него "небольшой шок".

В результате обстрела автомобиля первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира пострадал его водитель. Он в тяжелом состоянии в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам рассказал внефракционный народный депутат Евгений Шевченко.

"Только что Давид Арахамия разговаривал с Сергеем Шефиром, и информация подтвердилась, что нападение было. Водитель доставлен в больницу "Феофания". Идет расследование... С Шефиром все в порядке, он был в машине", - сказал депутат.

Он добавил, что водитель ранен, находится в тяжелом состоянии.

Произошла эта ситуация в районе села Лесники, добавил Шевченко.

"(Стреляли – УНИАН) Из огнестрельного оружия какого-то. При движении стрельба была", – отметил он и подчеркнул, что с Шефиром все в порядке, у него лишь "небольшой шок".

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Автор: Таня Поляковская