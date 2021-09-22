В результате случившегося ранен водитель, объявлена спецоперация "Сирена".

В Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате был ранен водитель.

Как утверждают в МВД, инцидент произошел около 10 утра возле села Лесники в Киево-Святошинском районе.

На звонок корреспондента УНИАН Сергей Шефир ответил лично, но очень лаконично.

"Извините, не до вас", - сказал помощник Владимира Зеленского.

Подробнее комментировать произошедшее чиновник отказался.

По данным "Украинской правды", сам Шефир в результате инцидента не пострадал. На место событий уже прибыла генпрокурор Ирина Венедиктова, а также объявлена спецоперация "Сирена", злоумышленника разыскивают.

Другие СМИ уже опубликовали фото повреждений машины в результате обстрела. На снимках видны следы от пуль на кузове и ветровом стекле. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.

Напомним, что сам Зеленский в это время находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где у него запланировано выступление на Генассамблее ООН и встречи с мировыми лидерами. Вместе с ним в США вылетели и другие чиновники, включая главу Офиса президента Андрея Ермака.

Автор: Станислав Кожемякин