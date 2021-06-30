Мужчину расстреляли, когда он собирался ехать на тренировку.

Мужчина, которого расстреляли утром 30 июня в Харькове, из-за ранения в шею потерял много крови. Стрелок поджидал свою жертву под домом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По предварительным данным, неизвестный расстрелял мужчину на улице Родниковой во дворе среди жилых многоэтажек, когда он садился в машину.

Выстрелы услышал один из местных жителей. Мужчина бросился к месту происшествия, где увидел раненого. Случайный свидетель вызвал полицию и медиков, и до их приезда зажимал рану пострадавшего.

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"Я услышал звуки и вышел из-за угла. Это буквально 2 секунды прошло времени. Я держал рану и ждал скорую помощь. Он на тренировку собирался. Это он мне рассказал: "Я пытался ехать на тренировку". Я с ним говорил, чтобы он потерял сознание. И спрашивал его. Он пытался выехать", - рассказал очевидец.

Пострадавшего 31-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Он представитель "Национального корпуса".

Стрелку же удалось сбежать. По словам местных жителей, нападавший был в панамке, клетчатой рубашке и синих штанах, а в руках держал пакет.

По факту нападения открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь один из лидеров "Национального корпуса" Максим Жорин подтвердил, что расстреляли представителя организации.

"Сегодня в Харькове подстрелили Артема Мошенского, когда он выходил из дома и садился в машину. Артем - известный в Харькове представитель нашего движения. Сейчас он борется за жизнь на операционном столе", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове группа полицейских ловила наркозависимых людей "на живца", а затем требовала взятки за непривлечение к уголовной ответственности. Средняя сумма взятки составляла от 200 до 500 долларов.

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Автор: Анастасия Горбачева