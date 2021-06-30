Пострадавший госпитализирован. Полиция устанавливает личность стрелявшего.

В Харькове в результате стрельбы на улице 31-летний мужчина получил ранение в область шеи.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 30 июня в 09:30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Родниковой неизвестный сделал несколько выстрелов из неустановленного оружия в мужчину.

По информации полиции, 31-летний пострадавший получил ранение в области шеи. Он доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Отмечается, что по городу введена в действие полицейская операция "Сирена".

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В полиции добавили, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия и принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.

По данным местных СМИ, пострадавший имеет отношение к одной из охранных фирм Харькова.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове группа полицейских ловила наркозависимых людей "на живца", а затем требовала взятки за непривлечение к уголовной ответственности. Средняя сумма взятки составляла от 200 до 500 долларов. Всего в деле 10 фигурантов, из которых девять полицейских и один гражданский.

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Автор: Светлана Макринская