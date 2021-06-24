В Харькове группа полицейских ловила наркозависимых людей "на живца", а затем требовала взятки за непривлечение к уголовной ответственности.
Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет "Depo.Харьков".
По его словам, установлено, что полицейские самостоятельно распространяли так называемый "закладки", прятали их у аптек и в других местах, а затем ждали наркозависимых. Когда наркоманы забирали свертки, полицейские задерживали их и требовали взятку.
"Были случаи, когда даже пытали людей", - отметил Чубенко.
Средняя сумма взятки составляла от 200 до 500 долларов.
Сейчас продолжается следствие в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины, дома у фигурантов дела проходят обыски. У некоторых уже нашли вещества, похожие на коноплю и соли.
Решается вопрос об объявлении подозрения 10 фигурантам, из которых девять полицейских и один гражданский.
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