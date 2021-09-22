В Управлении государственной охраны рассказали, почему первый помощник президента был без телохранителя.

У первого помощника президента Украины Сергея Шефира есть государственная охрана, но в день покушения он был не под охраной.

Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на собственные источники в Управлении государственной охраны Украины.

"Обстрел мог быть актом запугивания либо давления по бизнес-причинам или же политическим мотивам", - говорят источники.

Покушение на Сергея Шефира: что известно

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Предполагается, что злоумышленники стреляли из засады, устроенной в лесу вдоль трассы.

Сам чиновник при этом не пострадал, но его водитель Александр Иванько получил три огнестрельных ранения. Мужчину доставили в киевскую больницу "Феофанию", где его поместили в реанимацию.

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Автор: Станислав Кожемякин