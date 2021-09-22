По словам руководителя прокуратуры, нападение является вызовом правоохранительным органам.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала попытку покушения на жизнь первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира.

"Я подтверждаю факт - действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные - автоматная очередь прошила автомобиль", - сообщила она.

По её словам, это нападение является вызовом правоохранительной системе.

"Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализированы. На место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры уехала и я. Работает следственно-оперативная группа. Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК)", - уточнила глава прокуратуры.

Она уточнила, что другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации.

"Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержание, конечно", - резюмировала Венедиктова.

Покушение на Шефира - что известно

Как сообщалось ранее, утром среды, 22 сентября, в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате был ранен водитель. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания".

Сам Шефир не пострадал. УНИАН удалось связаться с ним лично, но тот вежливо отказался комментировать ситуацию. "Извините, не до вас", - сказал Шефир.

В СБУ заявили, что выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Автор: Виолетта Орлова