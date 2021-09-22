В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Служба безопасности Украины выясняет обстоятельства покушения на жизнь первого помощника Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ совместно с Национальной полицией и УГО, выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности. О дальнейшем ходе - будем информировать дополнительно", - сообщил Дехтяренко.

Покушение на Шефира

Читайте такжеПокушение на помощника Зеленского: пострадал водитель, он в тяжелом состоянии – нардепКак сообщал УНИАН, в Киевской области совершено покушение на первого помощника президента Сергея Шефира, ранен его водитель.

Полиция ввела операцию "Сирена" по области и ищет нападавших.

При совершении покушения на Шефира было выпущено более 10 пуль.

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Автор: Виталий Саенко