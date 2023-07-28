Со своими наркотиками "коммерсанты" надеялись выйти на внешний рынок.

В Одесской области задержали участников трансграничной преступной группировки, которая в больших масштабах занималась сбытом наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, раскрыли наркогруппировки оперативники Одесского пограничного отряда совместно с другими правоохранителями.

"Организаторами масштабной наркосети были трое наших соотечественников, гражданин Туркменистана и гражданин Молдовы. Также в состав группировки входила одна женщина. Подпольные нарколаборатории по измельчению, фасовке и хранению каннабиса они обустроили в личных гаражах и жилых помещениях", - рассказали пограничники.

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Отмечается, что злоумышленники принимали заказы через мессенджеры, после чего встречались с клиентами и передавали из рук в руки товар, сразу получая средства.

"По данным следствия, дельцы в дальнейшем планировали расширить сеть сбыта изготовленной продукции и за пределами Украины", - отмечают в ГПСУ.

Правоохранители провели обыски по местам жительства и работы наркодельцов. У фигурантов преступной схемы изъято 10,5 кг каннабиса, 2 кг прессованного наркотического вещества растительного происхождения в брикетах, оружие, почти 187 тыс. грн, около 2 тысяч долл, а также немало других доказательств их преступлений.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотических веществ достигает 3,5 млн гривен.

Фигуранты задержаны во время сбыта нескольких доз "товара" в рамках оперативных закупок, которые осуществляли пограничники совместно с другими правоохранителями. Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

За данными регионального главка Национальной полиции, задержаны пять участников группировки. Им грозит до 10-ти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"В состав трансграничной группировки входило пять человек в возрасте от 26 до 54 лет, в том числе гражданские супруги...", - рассказали в полиции.

Другие инциденты

Как сообщал УНИАН, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который бегал с обнаженным торсом и кричал, а затем предложил полицейским вместе с ним покурить голубую соль. О неадекватном соседе полицию проинформировали местные жители, который неадекватный мужчина сильно перепугал. Инспекторы выяснили, в какой квартире живет гражданин, который сам открыл им дверь, сразу пригласил к себе и предложил "покурить".

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