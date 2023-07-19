В багаже модели нашли марихуану, это случилось во время досмотра в аэропорту.

Известную модель Джиджи Хадид арестовали в аэропорту Каймановых островов. Звезда отправилась на отдых на частном самолете, но время досмотра у нее нашли наркотики.

Сотрудники аэропорта осмотрели багаж Хадид, а также "просветили" его сканером. В дорожной сумке модели была марихуана и специальная "посуда" для ее употребления. Все это произошло 10 июля.

В сумке подруги Хадид, блогерши Лии Николь Маккарти, которая летела вместе с ней, тоже нашли наркотики. Их задержали и доставили в Центр содержания заключенных.

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"Они были освобождены под залог и 12 июля предстали перед судом упрощенного делопроизводства, где обе признали себя виновными. Каждая была оштрафована на 1 тысячу долларов (почти 37 тысяч гривень), - сообщает PEOPLE.

По данным издания, у модели и ее подруги нашли "небольшое количество" марихуаны. А потому правоохранители считают, что наркотики предназначались для "личного употребления".

"Джиджи путешествовала с марихуаной, легально купленной в Нью-Йорке с медицинской лицензией", - объяснил представитель Хадид.

Сама модель инцидент никак не комментировала. Она лишь показала фото с отдыха и в описании намекнула на ситуацию в аэропорту.

"Все хорошо, что хорошо кончается", - написала Хадид.

Кто такая Джиджи Хадид

Всемирно известной модели 28 лет. Хадид называют одной из самых высокооплачиваемых манекенщиц мира. Она является лицом нескольких крупных брендов, таких как Tom Ford и Victoria’s Secret.

Аккаунт Хадид в Instagram входит в список самых популярных, на нее подписаны практически 79 миллионов пользователей. Модель поддержала Украину на фоне полномасштабной войны. Она говорила, что передаст доходы от показов за осень 2022 года на помощь людям, пострадавшим от российской агрессии.

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