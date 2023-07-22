Инцидент произошел в Голосеевском районе.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который бегал без футболки и кричал, а затем предложил полицейским употребить вместе с ним наркотики - покурить голубую соль.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале патрульной полиции Киева, событие произошло на днях в Голосеевском районе города. Правоохранители получили сообщение от жителей многоэтажки о соседе, который бегает в подъезде без футболки и кричит.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, в какой квартире живет этот гражданин. Дверь открыл 32-летний мужчина, который имел признаки наркотического опьянения.

"Он сразу пригласил полицейских к себе и предложил им покурить голубую соль. Более того, хозяин продемонстрировал пакетик и емкость, в которых хранит запрещенное в обращении вещество", - говорится в сообщении.

Так, патрульные отказались от этого предложения и вызвали на место следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Инциденты с наркотиками в Украине

В феврале этого года водитель маршрутки под наркотиками катал жену по Львову.

В июне в Киеве прохожий хотел угостить патрульных марихуаной, зато был задержан. Инспекторы удивились и решили переспросить у шутника, действительно ли он хранит запрещенные вещества. На что мужчина достал из кармана пакет с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис.

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