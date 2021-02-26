Инцидент произошел возле магазина с секонд-хендом.

В Каминском районе толпа едва не затоптала пожилую женщину на входе в магазин.

Читайте такжеНа Полтавщине 14-летние школьницы пытались вскрыть себе вены под школой

Инцидент, как свидетельствуют кадры выложенного видео, произошел на пороге магазина с подержанной одеждой и оранжевыми вывесками о 70% скидках.

Некоторое время люди нервно ждали открытия магазина, и, как только входную дверь открыли, граждане, изо всех сил толкая друг друга, бросились внутрь.

Образовалась давка, и пенсионерка упала под ноги другим покупателям. Наконец неравнодушные помогли женщине встать.

Другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН