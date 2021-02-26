В Каминском районе толпа едва не затоптала пожилую женщину на входе в магазин.
Читайте такжеНа Полтавщине 14-летние школьницы пытались вскрыть себе вены под школой
Инцидент, как свидетельствуют кадры выложенного видео, произошел на пороге магазина с подержанной одеждой и оранжевыми вывесками о 70% скидках.
Некоторое время люди нервно ждали открытия магазина, и, как только входную дверь открыли, граждане, изо всех сил толкая друг друга, бросились внутрь.
Образовалась давка, и пенсионерка упала под ноги другим покупателям. Наконец неравнодушные помогли женщине встать.
Другие новости
- Обысков в офисе ОПЗЖ не было, спецназовцы прибыли к их охранникам-полиция
- На Днепропетровщине автомобиль въехал в дом - пострадали пять человек, из которых двое детей (фото)
- Полиция задержала мужчину, который насиловал 9-летнюю девочку и снимал порно (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram