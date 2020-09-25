По предварительной информации, катастрофа произошла во время учебного полета.

На военном самолете, который упал в Харьковской области летели до пяти военных: офицеры и курсанты.

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Об этом сообщает Depo.Харьков, ссылаясь на информированный источник в Минобороны.

По сведениям источника, экипаж самолета – офицеры. Кроме этого, в самолете было, по предварительной информации, двое курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Крушение самолета в Чугуеве: первая информация

В Чугуеве Харьковской области разбился самолет.

Как сообщает Telegram-канал "Украина сейчас", потерпел крушение военный самолет АН-26 с курсантами на борту, которые проводили учебный полет.

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Автор: Дмитрий Захаров