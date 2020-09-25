Первые подробности о крушении самолета под Харьковом / скриншот с видео
На военном самолете, который упал в Харьковской области летели до пяти военных: офицеры и курсанты.
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Об этом сообщает Depo.Харьков, ссылаясь на информированный источник в Минобороны.
По сведениям источника, экипаж самолета – офицеры. Кроме этого, в самолете было, по предварительной информации, двое курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
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