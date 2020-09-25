Утверждается, что президент Владимир Зеленский в курсе крушения самолета.

С места крушения военного самолета в Харьковской области госпитализировали двух выживших. У них ожоги более 90% тела.

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Об этом сообщает Telegram-канал «Украина сейчас», ссылаясь на директора Центра медицины катастроф Виктор Забашту.

Утверждается, что президент Владимир Зеленский в курсе крушения самолета.

Крушение самолета в Чугуеве: первая информация

В Чугуеве Харьковской области разбился самолет.

Как сообщает Telegram-канал "Украина сейчас", потерпел крушение военный самолет АН-26 с курсантами на борту, которые проводили учебный полет.

По данным МВД, на борту находились 23 человека: 5 членов экипажа, 18 курсантов.

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Автор: Дмитрий Захаров