Поезда из и на Мариуполь, Новоалексеевку, Запорожье будут пущены в объезд.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) продолжает восстановительные работы на месте аварии поезда «Интерсити» Киев – Запорожье, которая произошла вчера, 29 марта, подняты уже 3 вагона.

Об этом сообщил и. о. члена правления компании, директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский на своей странице в соцсети Facebook.

«На перегоне возле ст. Славгород продолжаются восстановительные работы. 3 вагона подняты. Мы пропустили утренний «Интерсити» 737 из Запорожья и сейчас начнет работать техника для последующего восстановления, поэтому перегон будет закрыт для работ», - написал он.

Перцовский также сообщил, что поезда из и на Мариуполь, Новоалексеевку, Запорожье будут пущены в объезд.

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«Каждого пассажира мониторим и к месту назначения доставим - в Днепре будут работать автобусы и автомобили для подвоза к меньшим станциям. Задержки будем минимизировать и давать постоянно обновление статуса», - сообщил он.

Крушение поезда возле Запорожья: что известно

29 марта в 50 километрах от Запорожья сошли с рельсов 6 из 9 вагонов скоростного поезда №732 «Интерсити» Киев - Запорожье, в вагонах поезда находились 88 пассажиров. Пострадавших в результате аварии нет.

«Укрзализныця» создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов.

По словам Перцовского, согласно предварительной информации, крушение поезда «Интерсити» Киев - Запорожье произошло из-за повреждения рельсов, машинисту пришлось применить экстренное торможение.

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Автор: Павел Степанец