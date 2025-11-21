Таким образом в результате атаки РФ погибли уже шестеро детей.

Количество погибших в результате ракетного удара России по Тернополю возросло до 31. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"По состоянию на 12:00 21 ноября из-под завалов на месте разрушенного дома спасатели достали тела еще трех человек: женщины и двух детей. Количество погибших - 31 человек, среди них - шестеро детей. Травмированных - 94, в том числе 18 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все экстренные службы продолжают непрерывно работать на месте вражеского обстрела. Полицейские-психологи совместно с коллегами других профильных служб оказывают гражданам экстренную психологическую помощь.

Видео дня

Также продолжается идентификация погибших и поиск людей, которые до сих пор остаются пропавшими без вести.

Как уточнили в ГСЧС, на данный момент без вести пропавшими считаются 13 человек.

Вражеский удар по Тернополю

19 ноября в результате очередной массированной атаки России на Украину в Тернополе были повреждены две жилые 9-этажки. В одной из них произошло разрушение с 3-го по 9-й этажи, в другой - полностью выгорели два подъезда.

Ранее сообщалось о 28 погибших и почти сотне травмированных. Аварийно-поисковые работы в Тернополе продолжаются.

19-21 ноября объявлено Днями траура по погибшим.

Вас также могут заинтересовать новости: