Птицу обнаружили среди обломков девятиэтажки.

В Тернополе среди руин девятиэтажки, разрушенной в результате вражеского ракетного удара, спасатели выявили попугая. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Маленький, яркий пернатый в этой холодной бездне разрушения. Кто-то заботился о нем, был его семьей, кто-то, возможно, шептал ему ласковые слова перед тем, как мир раскололся пополам...", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в такие моменты осознаешь, насколько хрупкое наше настоящее и насколько жестокой является эта война.

"Но жизнь всегда находит лазейку, чтобы уцелеть", - подчеркнули спасатели.

Атака на Тернополь: что известно по состоянию на сейчас

19 ноября в результате очередной массированной атаки России на Украину в Тернополе были повреждены две жилые 9-этажки. В одной из них произошло разрушение с 3-го по 9-й этажи, в другой - полностью выгорели два подъезда.

Сейчас известно о 26 погибших, среди них трое детей. Почти сотня - травмированы. Также неизвестна судьба еще 22 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. Привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины.

