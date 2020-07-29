4 тысячи человек в Харькове эвакуировали из-за "шутки" о взрывчатке (видео)

"Шутник" позвонил на линию полиции и сообщил о взрывчатке, которую якобы заложили в ТРЦ.

Правоохранители эвакуировали тысячи людей из ТРЦ в Харькове из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

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«29 июля в 17:35 в Московский отдел полиции позвонил неизвестный с информацией о заложенной взрывчатке в торгово-развлекательном центре по проспекту Тракторостроителей», – говорится в сообщении.

В ходе проверки полицейские тщательно осмотрели 7 тысяч квадратных метров помещений и около 1 тысячи квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 4 тысячи человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции, решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время полицией принимаются меры по установлению личности правонарушителя.

Как сообщал УНИАН, контрразведка Службы безопасности Украины прекратила действие механизма, который был создан группой лиц для незаконного получения боевиками так называемой "ДНР" социальных выплат из украинского государственного бюджета.

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