Боевики "ДНР" получали социальные выплаты из госбюджета Украины - СБУ (фото)

Трем фигурантам производства, среди которых работник государственного банка, сообщено о подозрении по трем статьям УК.

Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла действие механизма, который был создан группой лиц для незаконного получения боевиками так называемой "ДНР" социальных выплат из украинского государственного бюджета.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

"По предварительным данным следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли жителям временно оккупированной территории Донецкой области паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они лично получали документы и переправляли их через линию разграничения. Среди заказчиков "услуг" оперативники спецслужбы установили представителей незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

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Также в СБУ сообщили, что сегодня в Бахмуте оперативники спецслужбы задержали трех фигурантов производства при попытке снятия наличности для дальнейшего перемещения на временно оккупированную территорию.

Во время обысков правоохранители изъяли наличные, банковские карточки и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банковских учреждениях, в том числе для лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

"Также выявлены другие документальные материалы, подтверждающие информацию следствия по налаживанию фигурантами механизма выплаты средств из государственного бюджета Украины представителям НВФ", - говорится в сообщении.

Трем фигурантам, среди которых работник государственного банка, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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