Во Львове за ночь пьяный водитель устроил четыре ДТП: полиция составила восемь протоколов

Проверка водителя на устройстве "драгер" показала результат – 2 промилле.

Во Львове патрульные полицейские в течение ночи составили на нетрезвого водителя восемь протоколов, четыре из них - за ДТП.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Львовской области в Facebook.

Согласно сообщению, во время ночной смены патрульные получили вызов от жительницы дома по улице Нечуя-Левицкого, под окнами которой водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на дорожный знак и уехал с места происшествия.

«Патрульные, двигаясь по упомянутой улице, увидели этот автомобиль, а возле него водителя. Оказалось, что он снова попал в ДТП - въехал в дорожные столбцы. Водитель был в очевидном состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

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В дальнейшем выяснилось, что на той же улице он столкнулся с Audi 80, а затем - с BMW X5 и покинул оба места происшествия.

В полиции отметили, что проверка на устройстве «Драгер» показала результат - 2 промилле.

Патрульные составили на мужчину восемь протоколов: четыре - за совершенные ДТП, три - за оставление места ДТП и еще один - за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

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