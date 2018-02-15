Во Львове за ночь пьяный водитель устроил четыре ДТП: полиция составила восемь протоколов
Во Львове патрульные полицейские в течение ночи составили на нетрезвого водителя восемь протоколов, четыре из них - за ДТП.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Львовской области в Facebook.
Согласно сообщению, во время ночной смены патрульные получили вызов от жительницы дома по улице Нечуя-Левицкого, под окнами которой водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на дорожный знак и уехал с места происшествия.
«Патрульные, двигаясь по упомянутой улице, увидели этот автомобиль, а возле него водителя. Оказалось, что он снова попал в ДТП - въехал в дорожные столбцы. Водитель был в очевидном состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.
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В дальнейшем выяснилось, что на той же улице он столкнулся с Audi 80, а затем - с BMW X5 и покинул оба места происшествия.
В полиции отметили, что проверка на устройстве «Драгер» показала результат - 2 промилле.
Патрульные составили на мужчину восемь протоколов: четыре - за совершенные ДТП, три - за оставление места ДТП и еще один - за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
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