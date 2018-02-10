Найденная повешенной в Одесской области 10-летняя девочка самоубийство не совершала - полиция

В ходе игры она засунула голову в кольцо изолированного провода, после чего якобы пошатнулась и упала, попав в петлю.

10-летняя девочка, обнаруження накануне повешенной на чердаке дома в селе Новая Ивановка Арцизского района Одесской области, не совершала самоубийство.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, изначальная версия «суицид» не подтвердилась. Отмечается, что после получения уведомления от фельдшера о повешенной девочке из многодетной семьи на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

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«Установлено, что после окончания занятий в школе она пошла домой. В школе во время занятий между ней и другими школьниками конфликтов не было», - подчеркнули в главке.

Придя домой, девочка переоделась и отправилась играть со своими младшими братьями на чердак соседнего дома, который также принадлежит ее родителям. Как утверждают в полиции, во время игры ребенок засунул голову в кольцо изолированного провода, привязанного к деревянной опоре чердака. После этого девочка якобы пошатнулась и упала, попав в петлю.

Перепуганный младший брат девочки слез с чердака и побежал за помощью. Вернулся он со старшими братьями. Однако ребенок уже был без сознания. Дети пытались спасти сестру, но безуспешно.

Поняв, что сами не справятся, дети сообщили о трагедии родителям, которые, в свою очередь, вызвали фельдшера.

По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Окончательная причина смерти устанавливается.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в Арцизском районе Одесской области обнаружена повешенной 10-летняя девочка. Сообщалось, что тело на чердаке дома нашел старший брат, предварительная причина смерти - самоубийство.