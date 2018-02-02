Старший сын Фиделя Кастро совершил самоубийство

Последние 9 месяцев Фидель Кастро Диас-Баларт проходил лечение в связи с глубокой депрессией.

Старший сын Фиделя Кастро, 68-летний Фидель Кастро Диас-Баларт, которого на Кубе называли Фиделито из-за сходства с отцом, совершил самоубийство на Кубе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на кубинские государственные СМИ.

Отмечается, что последние 9 месяцев проходил лечение в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторное лечение.

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Фидель Кастро Диас-Баларт родился в 1949 году в Гаване (Куба).

В 1968 году поступил в Воронежский государственный университет (СССР), после двух курсов перевёлся в Московский государственный университет, который окончил по специальности "ядерная физика". В 1974-1978 годах был аспирантом в аспирантуре Института атомной энергии в Дубне.

С 2004 года является советником по науке Государственного совета Кубы. С 2012 года является заместителем президента Кубинской академии наук.

Отец Кастро Диас-Баларт, лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. За 10 лет до этого он передал свои полномочия главы государства младшему брату Раулю.