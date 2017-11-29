В Сумской области расследуют загадочное самоубийство десятилетнего мальчика

В поселке Липовая Долина Сумской области повесился 10-летний школьник. Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, тело повешенной ребенка было обнаружено 28 ноября в подсобном помещении по месту жительства.

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"По данному факту начато уголовное производство по ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются обстоятельства происшествия", - отметила Биганова. По информации жителей поселка по месту жительства родителей, о семье отзываются только с положительной стороны.

Как сообщал УНИАН, недавно в Днепре спасли мужчину, который на мосту в одних трусах готовился то ли испытать себя на прочность, то ли покончить с собой.