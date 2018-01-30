Под Харьковом автобус сдуло ветром (фото)

13:45, 30 января 2018
Происшествия
2065 0
Автобус перевернулся утром / фото ГУ НП в Харьковской области

Читайте такжеВ результате тройного ДТП на Днепропетровщине пострадало пять человек (фото)

"Автобус перевернулся из-за сильного бокового ветра",  - сообщили "ГородХ" в пресс-службе управления патрульной полиции Харьковской области.

В аварии незначительные телесные повреждения получил один пассажир. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 24 января в морском торговом порту "Черноморск" Одесской области в результате столкновения автобуса и товарного поезда пострадали шесть человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #автобус сдуло ветром#автобус под Харьковом