Под Харьковом автобус сдуло ветром (фото)

Полиция озвучила подробности ДТП под Харьковом с участием рейсового автобуса.

Во вторник, 30 января, утром, около 7:45, возле села Чкаловское Чугуевского района перевернулся автобус "Харьков – Купянск". Читайте такжеВ результате тройного ДТП на Днепропетровщине пострадало пять человек (фото) "Автобус перевернулся из-за сильного бокового ветра", - сообщили "ГородХ" в пресс-службе управления патрульной полиции Харьковской области. В аварии незначительные телесные повреждения получил один пассажир. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Как сообщал УНИАН, 24 января в морском торговом порту "Черноморск" Одесской области в результате столкновения автобуса и товарного поезда пострадали шесть человек.

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