Под Харьковом автобус сдуло ветром (фото)
13:45, 30 января 2018Происшествия
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Полиция озвучила подробности ДТП под Харьковом с участием рейсового автобуса.
Автобус перевернулся утром / фото ГУ НП в Харьковской области
Во вторник, 30 января, утром, около 7:45, возле села Чкаловское Чугуевского района перевернулся автобус "Харьков – Купянск".
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"Автобус перевернулся из-за сильного бокового ветра", - сообщили "ГородХ" в пресс-службе управления патрульной полиции Харьковской области.
В аварии незначительные телесные повреждения получил один пассажир. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, 24 января в морском торговом порту "Черноморск" Одесской области в результате столкновения автобуса и товарного поезда пострадали шесть человек.
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