В порту Черноморска автобус столкнулся с поездом, есть пострадавшие (фото)

В морском торговом порту «Черноморск» Одесской области в результате столкновения автобуса и товарного поезда пострадали шесть человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня утром на территории порта произошло столкновение между товарным поездом и автобусом, который перевозил людей.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек.

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«Пятерым оказана медицинская помощь на месте, одного травмированного госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», - сообщили в главке.

Ранее стало известно, что на Донбассе из-за столкновения военных автомобиля с автобусом пострадали 8 человек.