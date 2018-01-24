В Киеве в стриптиз-клубе снова произошли разборки со стрельбой, есть раненые (фото, видео)

Около 2:00 24 января в стриптиз-клубе Chiky&Picky, который находится на улице Большая Васильковская, 5, были слышны выстрелы. В результате пострадали трое мужчин.

На место инцидента выехали 7 экипажей патрульной полиции и бригада скорой помощи, передает "Информатор".

По словам патрульных, которые прибыли к месту происшествия, выстрелы прозвучали после ссоры нескольких посетителей стриптиз-клуба. Кто и почему стрелял — пока неизвестно.

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На месте пострадавшим оказали первую медицинскую помощь: у одного из мужчин ранения головы, другой посетитель стрип-клуба — отделался травмой носа. Уже через несколько минут после приезда полиции появилась "скорая". Медики на месте осмотрели пострадавших.

Стоит отметить, что несмотря на полученные травмы, все трое пострадавших были весьма агрессивно настроены, но от комментариев отказывались. Администраторы Chiky&Picky также отказались комментировать произошедшее.

По словам охранников стрип-клуба, все произошло на улице — на ступеньках возле входа в заведение. Далее группа мужчин переместилась в сторону арки у входа в Arena City — здесь даже остались следы крови.

Сейчас в само помещение стрип-клуба никого не пускают. Полиция также оградила место происшествия, где произошла стрельба, оградительной лентой.

Как сообщал УНИАН, 8 января Киев.Оперативный на странице в Facebook сообщил, что около 20.10 десять неизвестных мужчин ворвались в стриптиз-клуб DOLLS, что на Большой Васильковской, и начали стрелять.