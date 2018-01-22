"Киевавтодор" опроверг обвал путепровода в столице

17:34, 22 января 2018
Происшествия
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На этом участке было временно перекрыто движение транспорта.

Работы по разборке металлической конструкции завершены / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия ДТП повреждены временные конструкции моста через проспект Космонавта Комарова. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КК «Киевавтодор».

Отмечается, что в результате нарушения Правил дорожного движения, а именно превышения высоты транспортного средства, произошло ДТП с участием транзитного грузовика с полуприцепом, что привело к повреждению временной металлической конструкции, которая была установлена для ремонта путепровода.

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«Никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет. Сейчас работы по разборке металлической конструкции завершены, движение транспорта восстановлено в обычном режиме», - подчеркнули в корпорации.

Ранее на странице ДТП.kiev.ua в Facebook появилась информация, что обвалилась конструкция моста на проспекте Комарова, из-за чего перекрыто движение на участке.

«Вслед за Лепсе: деккомунизируется мост через Комарова, путепровод на Вацлава Гавела. Обрушилась часть конструкций. Полиция перекрыла проезд, все едут через петлю/разворот, пробка более 1 км», - говорилось в сообщении.

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Теги: #ДТП в Киеве#проспект Комарова#металлическая конструкция моста