"Тоже устал?": в Киеве обрушилась часть путепровода - СМИ (фото)

16:32, 22 января 2018
Происшествия
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На данный момент полиция перекрыла проезд под мостом. 

Еще один мост в столице

Сегодня в Киеве обрушилась часть конструкций путепровода на проспекте Комарова. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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"Вслед за Лепсе: декоммунизируется мост через Комарова, путепровод на В. Гавела. Обрушилась часть конструкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция перекрыла проезд, все едут через петлю/разворот, пробка более 1 км.

Насколько критичны повреждения для несущих конструкций моста, пока не известно.

фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2017 года в Киеве орушилась часть Шулявского мостового путепровода. Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал инцидент фразой, которая уже стала крылатой: он заявил, что путепровод "устал".

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Теги: #путепровод рухнул#мост в Киеве