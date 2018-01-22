"Тоже устал?": в Киеве обрушилась часть путепровода - СМИ (фото)
На данный момент полиция перекрыла проезд под мостом.
Сегодня в Киеве обрушилась часть конструкций путепровода на проспекте Комарова. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
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"Вслед за Лепсе: декоммунизируется мост через Комарова, путепровод на В. Гавела. Обрушилась часть конструкций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция перекрыла проезд, все едут через петлю/разворот, пробка более 1 км.
Насколько критичны повреждения для несущих конструкций моста, пока не известно.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2017 года в Киеве орушилась часть Шулявского мостового путепровода. Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал инцидент фразой, которая уже стала крылатой: он заявил, что путепровод "устал".