В Одессе суд арестовал с правом залога начальника следственного отдела полиции, задержанного за взятку

В Одессе суд арестовал с правом залога в размере 125 тыс. грн начальника следственного отдела полиции, задержанного 15 января за взятку в 2 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщила представитель пресс-службы прокуратуры Одесской области Наталья Хорунжая.

По ее словам, 18 января Приморский районный суд Одессы избрал заместителю начальника Арцизского отдела полиции Главного управления Нацполиции в области – начальнику следственного отдела меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

«При этом судом определена возможность внесения залога в сумме 125 тыс. грн», - сказала Хорунжая.

По данным пресс-службы, в настоящее время залог не внесен.

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В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области уточнили, что капитан полиции – подозревается в систематическом взяточничестве.

Вышеназванную взятку начальник следственного подразделения требовал и получил от местного жителя, который проходит по делу о поджоге как соучастник.

«В ноябре 2017 года департамент внутренней безопасности ГУ НП в Одесской области получил оперативную информацию о противоправных действиях одного из сотрудников руководящего звена подразделения областной полиции. После проведенной проверки было установлено, что 30-летний полицейский в Арцизе занимается поборами с фигурантов уголовных производств», - сообщили в главке.

Оперативники управления СБ Украины задокументировали факт получения должностным лицом сначала части взятки – 500 долл., а задержали злоумышленника возле служебного помещения во время получения им второй части неправомерной выгоды – 1,5 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, 15 января в Одесской области задержан заместитель начальника Арцизского отдела полиции Главного управления Нацполиции в области – начальник следственного отдела по подозрению в получении взятки в размере 2 тыс. долл.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.