В Одессе суд назначил залог в 5 миллионов арестованному главе региональной исполнительной службы

Приморский районный суд Одессы 1 октября взял под стражу руководителя Государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Одесской области и главного специалиста службы, подозреваемых во взяточничестве, с правом внесения залога в размере 5 млн грн каждому.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

«По ходатайству прокуратуры Одесской области 1 октября 2017 года судом взяты под стражу руководитель Государственной исполнительной службы территориального управления юстиции в Одесской области и главный специалист службы», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что также суд определил подозреваемым залог в размере 5 млн грн каждому.

В ведомстве отметили, что задержание 28 сентября вышеназванных лиц было осуществлено следователями прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности в Одесской области при разоблачении коррупционной схемы, которая действовала в Государственной исполнительной службе региона. Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября в центре Одессы правоохранители задержали заместителя начальника Главного территориального управления юстиции в Одесской области — начальника Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Одесской области, а также главного специалиста управления, подозреваемых в получении взятки в размере 6 тыс. долл.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины.