Смертельное ДТП под Луцком: автомобиль на летней резине влетел в автобус

Под Луцком произошло ДТП с летальным исходом - автомобиль BMW столкнулся с рейсовым автобусом.

Как сообщают Волынские новости, 11 января около 19 часов возле ресторана "Чевермето" случилась авария с участием легковушки и рейсового автобуса.

Автомобиль BMW занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом. Погибли два человека, один из них - 1991 года рождения.

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Как сообщил водитель рейсового автобуса "Волынским новостям", водитель иномарки двигался со значительным превышением скорости, а сам автомобиль был "одет" в летнюю резину.

Удар иномарки был очень большой силы - у BMW снесло всю переднюю часть, моторный отсек и пассажирскую часть. Автобус также получил сильные механические повреждения. Разбито лобовое стекло со стороны водителя - от удара рулевой ударился головой.

Водитель автобуса, говорит, что двигался по своей полосе. BMW вышло на обгон и его боком занесло на встречную. Погибли двое молодых людей. Один умер сразу на месте аварии, второй - в карете скорой помощи.

Кроме того, в легковом авто был третий пассажир, который ехал на заднем сидіні. Он, к счастью, не пострадал.