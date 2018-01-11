В Киеве "скорая" попала в ДТП: 5 человек пострадало (видео)

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием кареты скорой помощи в Киеве пострадали пять человек.

ДТП произошло в ночь на четверг, сообщает интернет-портал dtp.kiev.ua.

"ДТП в Киеве на Глушкова: 5 пострадавших: скорая одной из частных фирм, перевозя ребенка, протаранила попутный Шевроле, который решил хитро развернуться в дырке отбойника", – говорится в сообщении.

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"Удар пришелся на левый борт. Пострадал весь экипаж скорой. 5 человек. Ребенка пересадили в другой автомобиль", - отмечается также в сообщении.

Впоследствии в полиции уточнили обстоятельства инцидента.

"Предварительно установлено, что 38-летний водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего врезался в машину скорой помощи. Травмы получили водитель-нарушитель, а также малолетний ребенок, врач и водитель "скорой", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что все они получили незначительные телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщал УНИАН, в Киеве нетрезвый подполковник полиции "влетел" на автомобиле в столб.