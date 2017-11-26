В Харьковской области легковушка столкнулась с автобусом: пострадали 7 человек (фото)

В Харьковской области в результате столкновения легковушки с рейсовым автобусом пострадали 7 человек.

Читайте такжеВблизи Львова в результате столкновения грузовика с рейсовым автобусом пострадали 12 человек, среди которых беременная женщина

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

По информации полиции, 25 ноября около 20:30 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле села Снежков Валковского района Харьковской области, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes.

В результате ДТП пострадали водитель и две пассажирки Hyundai, а также 4 пассажирки автобуса.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние здоровья одной из пассажирок Hyundai средней тяжести, других пострадавших - удовлетворительное. После осмотра врачи отпустили троих пострадавших домой.

Факт ДТП внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.