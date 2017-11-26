В Харьковской области легковушка столкнулась с автобусом: пострадали 7 человек (фото)
В результате ДТП пострадали водитель и две пассажирки Hyundai, а также 4 пассажирки автобуса.
В Харьковской области в результате столкновения легковушки с рейсовым автобусом пострадали 7 человек.
Читайте такжеВблизи Львова в результате столкновения грузовика с рейсовым автобусом пострадали 12 человек, среди которых беременная женщина
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.
По информации полиции, 25 ноября около 20:30 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле села Снежков Валковского района Харьковской области, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes.
В результате ДТП пострадали водитель и две пассажирки Hyundai, а также 4 пассажирки автобуса.
Все пострадавшие были доставлены в больницу. Состояние здоровья одной из пассажирок Hyundai средней тяжести, других пострадавших - удовлетворительное. После осмотра врачи отпустили троих пострадавших домой.
Факт ДТП внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.