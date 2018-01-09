В отделении детской больницы Запорожья, где находились 11 младенцев, произошло задымление

В Хортицком районе Запорожья в отделении интенсивной терапии детской больницы №5, где находились 11 младенцев, в результате короткого замыкания электропроводки произошло задымление.

Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, 8 января в 01:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение от медперсонала о задымлении в одном из помещений детской больницы.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибли шесть человек, среди которых четверо маленьких детей

"На месте происшествия спасатели установили, что на первом этаже в помещении компрессорной отделения детской интенсивной терапии произошло короткое замыкание электропроводки медицинского оборудования без последующего горения. На момент возникновения замыкания в помещении находилось 11 младенцев", - говорится в сообщении.

Спасатели отключили электроэнергию в помещении, что не повлияло на работу инкубаторов, ибо каждый имел свой блок питания, и проветрили помещение. Эвакуация младенцев из помещения не проводилась, их жизни ничего не угрожало, отметили в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

"По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование", - говорится в сообщении.